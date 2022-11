Home/Attualità/ Futuro del Mezzogiorno con la Fondazione Vassallo una giornata di studio a Capaccio

Futuro del Mezzogiorno con la Fondazione Vassallo una giornata di studio a Capaccio La giornata di studi per una riflessione corale sul futuro del Mezzogiorno, in ottica pluralista, in programma sabato 19 Novembre 2022