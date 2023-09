Accadde oggi, notizie, curiosità e accadimenti storici | Ecco l’Almanacco del 26 settembre 2023

I due martiri erano fratelli gemelli, secondo il Martirologio Romano, e compagni non solo di sangue, ma anche di fede e di martirio. Entrambi studiarono medicina in Siria e ricevettero un’educazione cristiana davvero ammirabile. Animati da vero spirito di fede e di carità si servirono della loro arte per curare sia i corpi sia le anime con l’esempio e con la parola.

Cosma e Damiano riuscirono nell’intento di convertire al cristianesimo tantissimi pagani, rifiutando ogni tipo di compenso. Loro, infatti, erano contenti di esercitare la propria arte e di organizzare l’apostolato. In questo modo si attirarono amore e stima non solo dai cristiani, ma anche dagli stessi infedeli.

Santi Cosma e Damiano (Martiri)

San Cristoforo della Guardia (Martire)

San Gedeone (Giudice d’Israele)

San Nilo da Rossano

San Senatore d’Albano (Martire)

Etimologia: Cristoforo, deriva dall’antico nome greco Christophóros, latinizzato in Christophorus, composto da Christós e dal suffisso -phóros che deriva dal verbo phérein “portare”: il nome significa quindi “che porta in sé Cristo, portatore di Cristo”, nel senso di “chi professa la fede in Cristo”.

Proverbio del giorno:

Per San Cosimo e Damiano, ogni male fia lontano.

Aforisma del giorno:

Fra le armi, tacciono le leggi. (Marco Tullio Cicerone)

Accadde Oggi:

1982 – Supercar debutta in tv: Michael Long, agente di Polizia di Las Vegas, ferito mortalmente e sfigurato in volto, viene salvato dalla Fondazione Knight, creata da un miliardario per combattere il crimine.

1986 – Primo numero di Dylan Dog: Una giovane vedova che vede comparire il marito con l’aspetto di uno zombie si rivolge disperata all’investigatore Dylan Dog, che inizia le indagini accompagnato da Groucho, inseparabile assistente dalla battuta fulminante.

1997 – Terremoto in Umbria e Marche: Alle 2,33 e alle 11,42 due forti scosse rispettivamente di magnitudo 5.8 e 6.1 della scala Richter, con epicentro a Foligno, colpirono diverse zone dell’Umbria e delle Marche..

Sei nato oggi? Brilli per intelligenza e coraggio anche se, qualche volta, ti fai trascinare un po’ troppo dall’impulsività. Nel lavoro le tue possibilità di riuscita sono alte, ma bada ad aiutare la fortuna con un impegno costante. In amore i successi non mancheranno; se però cerchi un affetto stabile, devi imparare a contenere la tua volubilità.

Celebrità nate in questo giorno:

1860 – Edoardo Scarfoglio: Abruzzese di nascita, di Paganica (frazione dell’Aquila), visse gran parte della sua vita a Napoli, dove si spense nell’ottobre del 1917, coniugando le attività di giornalista e scrittore.

Scomparsi oggi:

2008 – Paul Newman: Gli occhi blu più famosi di Hollywood sono i suoi. Lui è uno degli attori più affascinanti della storia del cinema. Nato a Shaker Heights, nell’Ohio, e morto a Westport nel 2008.

1973 – Anna Magnani: «Lasciamele tutte le rughe, non me ne togliere nemmeno una, che ci ho messo una vita a farmele!». In questa frase c’è la vera, grande, anima di Nannarella (suo nome d’arte), che aveva la stessa spontaneità e forza drammatica sul set come nella vita reale.

1990 – Alberto Moravia: Un assoluto protagonista della letteratura italiana del Novecento, esponente di punta dell’esistenzialismo, cui aderì guardando all’insuperabile modello di Dostoevskij. Nato a Roma.