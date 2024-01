Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del 12 gennaio. Ecco l’Almanacco

Il 12 gennaio è una data che ha visto svolgersi eventi significativi nel corso della storia. Attraverso l’obiettivo dell’Almanacco, possiamo esplorare le pagine del passato per scoprire avvenimenti che hanno plasmato il mondo in cui viviamo oggi.

I Santi del 12 Gennaio

Il 12 gennaio si apre con una pagina dedicata ai santi, in particolare a San Bernardo di Corleone e Sant’Arcangelo Tadini. San Bernardo, nato a Corleone nel 1605, è noto per la sua dedizione alla fede e la sua vita di penitenza. Sant’Arcangelo Tadini, invece, fu un sacerdote italiano del XIX secolo, fondatore delle Suore Operaie dei Santi Apostoli, impegnate nel campo dell’istruzione e dell’assistenza sociale.

Curiosità del 12 Gennaio

Il 12 gennaio è anche il giorno in cui, secondo alcune tradizioni popolari, le farfalle monarca iniziano la loro migrazione verso il Messico. Questo fenomeno unico nel suo genere attira l’attenzione di appassionati di entomologia e amanti della natura. Inoltre, il 12 gennaio 1848, in California, fu scoperto l’oro a Sutter’s Mill, dando il via alla celebre Corsa all’Oro che avrebbe cambiato il volto della regione.

Accadimenti Storici del 12 Gennaio

Il 12 gennaio 1804, Haiti fece un passo importante verso la sua indipendenza, dichiarandosi repubblica indipendente durante il Primo Congresso Nazionale Haitiano. Questa data simboleggia la lotta per la libertà e l’autodeterminazione del popolo haitiano. Inoltre, il 12 gennaio 1945, a Québec, venne fondata la FAO (Food and Agriculture Organization), un’organizzazione internazionale dedicata alla lotta contro la fame e alla promozione dell’agricoltura sostenibile.

Personaggi Famosi Nati il 12 Gennaio

Il 12 gennaio è un giorno che ha visto la nascita di numerosi talenti nel mondo dello spettacolo. L’indimenticabile Kirstie Alley, nota attrice statunitense, festeggia il suo compleanno in questa data. Accanto a lei, il musicista e cantante britannico Zayn Malik, ex membro dei One Direction, aggiunge una nota musicale al panorama delle celebrazioni di oggi.