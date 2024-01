Accadde oggi, notizie, curiosità, avvenimenti storici e Santi del giorno. Ecco l’Almanacco

Oggi, 11 gennaio, è una giornata ricca di storia, curiosità e significato. Per iniziare, tra i santi commemorati in questa data, ricordiamo Sant’Angela da Foligno, una mistica italiana del XIII secolo, e San Teodosio il Cenobiarca, fondatore di un monastero nel V secolo. La loro vita e dedizione spirituale continuano a ispirare molti.

Santi del giorno:

Sant’Igino Papa: acque in Atene e fin dalla sua giovinezza si distinse per il suo eccellente carattere, per le sue virtù e le eminenti qualità morali ed intellettuali.

Eletto Papa nel 139, istituì dei gradi ed una gerarchia nel clero. Durante il suo pontificato che durò solo quattro anni, non infierirono tanto le persecuzioni contro la Chiesa, ma sorsero due eresie che non erano certo da preferirsi ad una persecuzione.

Sant’Angelo

Sant’Ilario

Santa Teodosia

Curiosità dell’11 gennaio:

Nel 1922, la Conferenza di Washington stabilì regole per la guerra navale e limitò la costruzione di navi da guerra.

Nel 1942, durante la Seconda Guerra Mondiale, le truppe giapponesi occuparono Manila, nelle Filippine.

L’11 gennaio 1964 segna la prima trasmissione negli Stati Uniti di “Voyage to the Bottom of the Sea,” una popolare serie televisiva di fantascienza.

Accadimenti storici dell’11 gennaio:

Nel 1759, il primo ministro britannico William Pitt il Giovane nacque a Hayes, Middlesex, Inghilterra.

Nel 1908, il presidente degli Stati Uniti Theodore Roosevelt dichiarò il Grand Canyon National Monument (ora Parco Nazionale del Grand Canyon).

Nel 1927, il fiume Mississippi straripò, causando gravi danni nella regione circostante.

Personaggi famosi nati l’11 gennaio:

Alexander Hamilton (1755 o 1757 – 1804): Uno dei Padri Fondatori degli Stati Uniti, economista e politico.

Alice Paul (1885 – 1977): Importante figura del movimento per i diritti delle donne negli Stati Uniti.

Eva Le Gallienne (1899 – 1991): Attrice teatrale e regista britannico-statunitense.

Naomi Judd (nata nel 1946): Cantante e attivista statunitense, parte del duo country “The Judds” con sua figlia Wynonna.