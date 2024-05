A Castellabate si è tenuto il Giubileo dei giovani

Si è svolto domenica 5 maggio il Giubileo dei Giovani promosso dall’Ufficio Diocesano per la Pastorale giovanile e vocazionale guidato da Don Aniello Panzariello, in collaborazione con le parrocchie di Castellabate.

Il raduno dei giovani della Diocesi ha visto momenti di musica e divertimento, accompagnati da spunti di riflessione e dalle testimonianze lungo le strade di Castellabate, in festa per l’anno giubilare dedicato a San Costabile Gentilcore.

Grande commozione ha caratterizzato i ragazzi nell’ascoltare la testimonianza di Alessio, un giovane che a solo 21 anni ha dovuto affrontare e vincere la battaglia con un tumore. “Non mollare mai!” era del resto il titolo dato all’evento e riguarda ciascuno in ogni situazione della vita. I giovani hanno poi avuto modo di oltrepassare la porta giubilare della Basilica e vivere il sacramento della riconciliazione. Dopo il pranzo si sono poi incamminati lungo i sentieri che portano da Castellabate alla località Santa Maria. Anche questo itinerario è stato scandito da momenti simbolici, riflessioni e preghiere legate al cammino della Via Lucis.

Ad attendere i pellegrini il Vescovo della Diocesi di Vallo della Lucania Mons. Vincenzo Calvosa che, dopo la preghiera di benedizione sulla marina, ha celebrato la Santa Messa presso la Parrocchia di Santa Maria a Mare, animata dal gruppo musicale dei “Neri per Chiesa”, con la presenza del parroco Don Roberto Guida e del viceparroco Don Antonio De Marco. Una giornata speciale, quella vissuta dai ragazzi, una domenica “alternativa” in grado di incoraggiare ciascuno di loro nella ricerca dei propri talenti nello studio, nel lavoro, in famiglia e nella vita di ogni giorno.