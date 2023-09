Prosegue l’attività amministrativa dell’amministrazione Alfieri nella città di Capaccio Paestum. E’ prevista per il prossimo 18 settembre la posa della prima pietra per la costruzione di un asilo nido in località Spinazzo.

La struttura scolastica sarà realizzata con fondi del PNRR. Grazie a questa nuova costruzione la città avrà disponibili 100 posti per bambini che frequenteranno la scuola materna.