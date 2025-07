Agropoli, al consigliere Mario Pesca la delega al commercio: “Pronti al dialogo con i commercianti”

Novità nell’amministrazione comunale di Agropoli. Assegnata al consigliere comunale Avv. Mario Pesca, la delega al commercio. Entusiasta della nomina, Pesca non ha mancato di ringraziare il primo cittadino, Roberto Mutalipassi, per avergli accordato la fiducia.

“Bisogna aprire il dialogo con i commercianti”

Intervenuto ai microfoni di InfoCilento, il consigliere ha sottolineanto l’importanza del piano commerciale SIAD, attualmente in fase avanzata di approvazione. Ha ribadito la necessità di un incontro con le categorie, definendolo fondamentale per favorire il dialogo con i commercianti, veri protagonisti del tessuto economico locale. Dai loro suggerimenti, ha affermato, potranno emergere idee utili per far progredire il commercio agropolese.

Pesca ha ricordato l’approvazione del regolamento comunale per gli esercizi pubblici, avvenuta circa un anno e mezzo fa, proponendo una revisione, soprattutto in merito alle insegne luminose che tanti hanno fatto discutere negli ultimi giorni.

Ponderare bene le scelte da attuare

“Riguardo alla viabilità nel centro cittadino, invito ad una riflessione ponderata, Agropoli convive con questo assetto da oltre vent’anni. Tra le proposte, anche la revisione del mercato del giovedì, con possibili modifiche organizzative. Bisogna trovare un punto di incontro con i commercianti con negozi fisici e venditori ambulanti. Siamo aperti al confronto e alle nuove idee per il bene del nostro territorio, l’idea è anche quella di investire usufruendo anche di nuovi finanziamenti regionali studiati ad hoc per la crescita commerciale”, conclude.