3 giorni di incontri dedicati al turismo sostenibile per lo sviluppo della provincia di Salerno

Dal 10 al 12 maggio si terrà il Salone Genovese della Camera di Commercio di Salerno, dove la Federazione Nazionale autonoma Imprenditori e Liberi Professionisti (FENAILP) Turismo organizzerà una tre giorni di incontri dedicati al turismo sostenibile nella provincia di Salerno.

Il turismo rappresenta un importante contributo al PIL, infatti nel 2019 le attività turistiche in Italia hanno pesato il 10,6% del PIL, mentre nel 2020 solo il 6,1% a causa della pandemia che ha provocato una perdita di oltre 20 miliardi di euro sul mercato estero. Tuttavia, già ora il comparto turistico occupa quasi 2,9 milioni di persone, quindi merita attenzione.

Il programma

Durante l’evento, politici, studiosi e imprenditori del settore turistico saranno chiamati a definire le strategie per uno sviluppo armonico e sostenibile del turismo nella provincia di Salerno. Ci si chiederà quanto peserebbe il turismo adottando un piano strategico per l’intero territorio provinciale, e quali strumenti e leve strategiche sono necessari per realizzare uno sviluppo armonico e sostenibile.

La FENAILP organizzerà questa iniziativa articolata in undici tematiche, che si concluderà con una sessione scientifica finale sulle politiche attive per il Turismo secondo Fenailp. Si inizia il 10 maggio alle ore 10:00, con i saluti del Presidente Nazionale della FENAILP, Sabato Pecoraro, del Presidente Nazionale FENAILP Turismo, Marco Sansiviero, del Consigliere Provinciale con delega al Turismo, Pasquale Sorrentino e dell’Assessore al Turismo del Comune di Salerno, Alessandro Ferrara.

Il primo appuntamento

Il primo argomento in programma sarà il turismo sportivo, ovvero il turismo motivato dalle discipline sportive, a cui parteciperanno Paola Berardino, Delegata Provinciale CONI Salerno, Luigi Sirica, Presidente del Comitato Provinciale FCI (Federazione Ciclistica Italiana) e autorevoli rappresentanti della U.S. Salernitana 1919.

Durante l’evento, gli ospiti e i relatori potranno sperimentare l’esperienza immersiva in ambiente simulato, il Metaverso, un universo virtuale interattivo in cui gli utenti potranno interagire tra loro.

Altri temi in programma sono il turismo lento e i suoi benefici per le comunità locali, il cineturismo, la funzione degli organismi turistici intermedi, lo sviluppo del prodotto turistico locale, la transizione ecologica, l’accessibilità e l’intermodalità nelle destinazioni, l’agricoltura per il turismo sostenibile, e la tutela e fruizione del patrimonio culturale.

Le finalità

L’obiettivo dell’evento è capire, scegliere, agire ed intervenire per dare al turismo un assetto innovativo e proattivo di risultati concreti, per sviluppare una politica del turismo sana, armonica e sostenibile nella provincia di Salerno.