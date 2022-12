Comune del Cilento attiva un corso gratuito in lingua inglese rivolto a tutta la cittadinanza

Il Comune di Castellabate, amministrato dal sindaco Marco Rizzo, tramite delibera di giunta, ha attivato un corso di lingua inglese gratuito destinato a tutta la cittadinanza.

Ecco come saranno articolati i corsi in lingua inglese a Castellabate

Il corso sarà differenziato in livello base e avanzato a seconda delle esigenze. Frequentare dei corsi è un ottimo modo per imparare o migliorare la propria conoscenza della lingua.

I corsi sono strutturati per garantire un approccio più completo basato sui 4 aspetti principali dell’apprendimento: reading, writing, speaking and listening. L’importanza dell’inglese è ormai nota a tutti, per molti viene addirittura considerato un passaporto per il mondo del lavoro.

L’importanza della lingua inglese nella vita quotidiana e nel lavoro

Ci troviamo, spesso, nella condizione di doverlo imparare sia per il mondo del lavoro sia per affrontare in modo più sicuro determinati momenti della nostra vita, o semplicemente per affrontare un viaggio all’estero. La lingua inglese è ormai entrata a far parte della nostra quotidianità.

Le finalità

L’obiettivo prioritario dell’Ente, infatti, è quello di favorire più strumenti possibile al fine di acquisire le regole base della lingua inglese, tramite un corso differenziato e articolato per consentire la fruizione ottimale a tutti in base alle conoscenze pregresse.

Seguiranno aggiornamenti da palazzo di Città per le informazioni dettagliate e per le modalità di svolgimento e di iscrizione ai corsi.