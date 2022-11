Al via lavori su ex SS426 nel Vallo di Diano

Al via nuovi interventi di manutenzione alla viabilità provinciale. L’Ente di Palazzo Sant’Agostino ha consegnato i lavori di adeguamento della segnaletica stradale nel tratto della SR ex SS 426 ricadente fra il Comune di Polla e il Comune di Sant’Arsenio. L’investimento è per un importo netto di euro 114.078,99.

Lavori su ex SS426, i dettagli

Presumibilmente i lavori prenderanno il via lunedì 14 novembre. Prevedono la sistemazione della segnaletica fra Polla – Sant’Arsenio – San Pietro – Inn. SS 166 per San Rufo.

Si tratta di opere che hanno la finalità di garantire adeguata sicurezza sull’arteria stradale. Rientrano in un più ampio contesto di opere finalizzate alla manutenzione della rete viaria provinciale. Molte strade, a causa anche dell’assenza di risorse si trovano in pessimo stato, in particolare nelle aree interne. Tra quelle che necessitano di interventi anche la ex SS426 tra Polla, Sant’Arsenio e San Pietro al Tanagro.

Il commento

«Le attività sono coordinate dal settore Viabilità diretto da Domenico Ranesi con il supporto del Consigliere delegato alla Viabilità Carmelo Stanziola. La Provincia non si ferma e continuiamo a lavorare in assoluta vicinanza alle esigenze concrete delle nostre comunità». Così il presidente della provincia di Salerno, Michele Strianese.

Nei giorni scorsi erano state avviate anche opere nel comune di Polla.