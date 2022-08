L’Almanacco del 28 agosto 2022

Almanacco del 28 agosto 2022:

Santi del giorno: Sant’Agostino (Vescovo e Dottore della Chiesa)

Sant’Ermete (Martire)

San Giuliano di Brioude (Martire)

San Mosè l’Etiope (di Scete, Anacoreta)

San Restituto di Cartagine (Vescovo e Martire)

San Vicinio di Sarsina (Vescovo)

Sant’Adelina di Poulangy (Badessa)

Santa Gioacchina De Vedruna (Vedova e Fondatrice)

Etimologia: Agostino, Termine latino indicante “venerabile, augusto”, “Augustus” si diffuse come personale in epoca relativamente tarda, attorno al III secolo d.C., grazie al culto di Aurelio Agostino di Tagaste, nato nel 354, convertito da Sant’Ambrogio e Padre della Chiesa.

Proverbio del giorno:

Alla prim’acqua d’agosto, cadono le mosche; quella che rimane, morde come cane.

Aforisma del giorno:

I figlioli di questo secolo hanno sempre i loro occhi rivolti alla terra; noi teniamoli fissi in alto. (S. Pio da Pietrelcina)

Accadde Oggi:

1903 – Nasce l’Harley-Davidson: Nel 1901 a Milwaukee (Wisconsin) nasce qualcosa di più di una semplice motocicletta… prende forma un mito senza età! Due ventenni, William Harley e Arthur Davidson, costruiscono pezzo per pezzo un prototipo di bicicletta motorizzata.

1963 – Martin Luther King pronuncia il celebre “I have dream” «Ho un sogno: che un giorno questa nazione si sollevi e viva pienamente il vero significato del suo credo: “Riteniamo queste verità di per sé evidenti: che tutti gli uomini sono stati creati uguali”». Parole scolpite nella storia degli Stati Uniti d’America e della lotta per i diritti dei neri, che furono pronunciate dal pastore Martin Luther King davanti a una folla di 250mila persone, raccolta al Lincoln Memorial di Washington.

Sei nato oggi? Timidezza e riserbo ti impediscono spesso di essere apprezzato per quello che sei. Devi imparare ad avere maggior fiducia nella tue capacità, che sono molte, e nelle tue idee spesso geniali. Se lo farai riceverai, nel lavoro, i riconoscimenti che meriti. In amore, per essere felice devi solo diventare più aperto ed appassionato.

Celebrità nate in questo giorno:

1749 – Johann Wolfgang von Goethe: Nato a Francoforte sul Meno e morto a Weimar nel marzo del 1832, è stato un drammaturgo, poeta e scrittore, tra i massimi esponenti della storia della letteratura tedesca.

1920 – Giorgio Bocca Nato a Cuneo, è stato uno scrittore e un giornalista, tra i principali protagonisti del Novecento. Durante tutta l’attività pubblicistica rivendicò sempre con orgoglio il passato da partigiano della Resistenza, ergendosi a strenuo difensore della Costituzione.

1965 – Shania Twain: Nata a Windsor, nel Canada meridionale e registrata all’anagrafe come Eilleen Regina Edwards OC, è una popolare cantautrice country e pop rock, nota con lo pseudonimo di Shania Twain.