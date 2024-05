Postiglione, rinvenuta una discarica a cielo aperta dalla Guardia Agroforestale Italiana

Pericolosa discarica a cielo aperto rinvenuta a Postiglione dagli operatori della Guardia Agroforestale Italiana, diretti dalla responsabile, Alessandra Rufrano. Gli operatori hanno raggiunto l’area rurale del comune durante un controllo del territorio e hanno scorto i tanti rottami di autovetture dismesse e prive di targa.

Rifiuti ritrovati in strada

Nello stesso luogo sono state ritrovate vecchie gomme d’auto in disuso, scarti di materiale edile, oggetti in plastica e oggetti oramai arrugginiti, scaldabagni rotti e tanti altri rifiuti estremamente dannosi per l’ambiente.

Le operazioni sono state condotte insieme al Sovrintendente di Polizia Zoofila della Federazione Pro Vita, Carmine Gentile.

La denuncia

Le guardie in servizio hanno provveduto a segnalare e denunciare la situazione agli organi competenti con la richiesta di emettere l’ordinanza in danno e predisporre l’immediato ripristino dei luoghi. L’area, dunque, dovrà essere bonificata e i rifiuti dovranno essere smaltita nel minor tempo possibile. La Guardia Agroforestale Italiana è un ente operativo in tutta la nazione, presiedutoe e fondato dal dottore Antonio D’Acunto.