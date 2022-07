Agropoli: camion perde carico di liquami in strada

Disagi questo pomeriggio in località Mattine ad Agropoli. Intorno alle 18 un camion che trasportava liquami ha improvvisamente perso parte del suo carico.

I rifiuti, probabilmente provenienti da un’azienda zootecnica, sono finiti in strada. Ciò ha determinato disagi ma anche pericoli per gli automobilisti e gli altri mezzi in transito.

Sul posto sono intervenuti gli uomini della polizia municipale di Agropoli e il personale di Pissta che si occupa del servizio di ripristino strade post incidente.

Questi ultimi per poter operare hanno dovuto chiedere l’intervento di un trattore e di una cisterna per recuperare il carico e garantire la pulizia della strada. L’incidente è avvenuto in prossimità della Chieda della Madonna della Pace.