Ascea pensa già all’estate: ecco il piano traffico

ASCEA. L’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Pietro D’Angiolillo, ha provveduto a regolamentare il piano per il traffico, sul territorio comunale, in vista della prossima stagione estiva, con il seguente schema:

Il piano traffico per l’estate 2022

Anche per l’estate 2022, sarà attiva la ZTL sul Corso Elea e Via Oberdan, tratto composto tra Via Verdi e Via Progresso, dall’1 al 30 giugno e dal 16 al 30 settembre, il sabato pomeriggio dalle ore 17:00 alle ore 06:00, del giorno seguente, e la domenica e i giorni festivi dalle ore 13:00 alle ore 06:00, del giorno seguente.

Per quanto riguarda l’istituzione della zona a traffico limitato nel mese di luglio, sarà attiva nel periodo che va dall’1 fino al 15 settembre e seguirà il seguente orario: dalle ore 17:00 alle ore 06:00 del giorno seguente, ad eccezione delle domeniche in cui la ZTL avrà il seguente orario: ore 13:00- 06:00 del lunedì seguente.

L’istituzione della ZTL, secondo le seguente modalità, avrà validità nel tempo e quindi non solo nel periodo estivo.

Ecco nel dettaglio lo schema completo:

CORSO ELEA: sarà attivo il divieto di transito per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5 mt, sul tratto dell’intersezione con Viale Parmenide all’intersezione con Via Progresso. Limite di velocità imposto “a passo d’uomo” ai veicoli autorizzati e circolanti nel tratto ZTL da Via Verdi a Via Zenone

VIA PROGRESSO: sussisterà il senso unico con divieto d’accesso da Via Oberdan

VIA P. LA PORTA: senso unico da Via Trieste in direzione Via Progresso con obbligo di scolta a Sx

LUNGOMARE LEVANTE: incrocio con Via Diaz, ci sarà l’istituzione del doppio senso di circolazione

PARCHEGGIO USCITA VIA DIAZ: obbligo di svolta a sx, mentre in Via Diaz divieto di sosta sul lato destro in direzione Lungomare Levante

VIA D’ANGIOLILLO: ci sarà il senso unico in direzione Via Diaz ed obbligo di svolta a sinistra su Via Diaz e divieto di sosta sul lato destro sul tratto compreso tra Lungomare Levante e Via dei Pescatori

VIA OBERDAN: divieto di sosta sul lato destro dell’intersezione con Via G.B. Vico a Via Diaz

PIAZZALE DELLA FERROVIA: sussisterà il divieto di transito di autobus ad eccezione di quelli di linea con lunghezza non superiore ai 10mt

VIA DELLA FERROVIA: disco orario 30 minuti primi posteggi lato destro fino alla farmacia, con un posteggio lato destro riservato ai diversamente abili. Per gli altri stalli, evitare ostacoli agli accessi

VIA POSEIDONIA: senso unico di circolazione da Viale della Scuola Eleatica a Corso Elea con divieto di sosta ambo i lati e circolazione vietata per i veicoli a pieno carico superiore a 3,5t

SCUOLA ELEATICA: lato mare spazio riservato all’area mercato per i produttori agricoli

VIA PAPA GIOVANNI XXIII, VIA VERGA, VIA ZENONE, VIA A. MANZONI: circolazione vietata per i veicoli con massa a pieno carico superiore a 3,5t

TRATTO VIA VERGA E VIA VERDI: disco orario 30 minuti

VIA D. CIMAROSA: divieto di sosta su entrambi i lati

VIA XXIV MAGGIO: dalla Casa Comunale e fino alla curva, andando verso il centro, disco orario un’ora

PIAZZALE CORREALE: lato destro guardando la Piazza, disco orario un’ora

VIA SCOGLIERA: tratto sterrato adiacente alla pista pedonale/ciclabile che dal bivio dopo l’ex campeggio “Lem” porta verso la “Scogliera”, fino all’altezza della strada che delimita a sud-est il “Parco Ferlaino”, senso unico direzione ex Lem- scogliera e limite di velocità 10h

Il commento

“Regolamentare il piano traffico, significa renderlo funzionale e rispondente alle aspettative dei cittadini e dei turisti che ci raggiungono durante il periodo estivo, con un occhio di riguardo ai commercianti considerando le esigenze dell’imprenditoria territoriale– evidenziano da palazzo di città– nel periodo estivo, inoltre, è opportuno regolamentare il traffico in modo da raggiungere nel minor tempo possibile, la stazione ferroviaria e tenendo presente che, sul Corso Elea, a Marina di Ascea, sono presenti le principali attività commerciali“- concludono.