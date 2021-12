Caggiano e Polla in festa: cento anni per nonna Vincenza

Oggi compie 100 anni la signora Vincenza Adesso, nata a Caggiano il 3 dicembre 1921 e residente a Polla da oltre 80 anni ma fortemente legata alla nostra comunità.

“Questa mattina insieme al presidente del Circolo Sociale Anziani Angelo Morrone e al sindaco di Polla Massimo Loviso, abbiamo consegnato l’Atto di nascita della signora Vincenza e un omaggio floreale a nome di tutta la cittadinanza come fulgido esempio di vita e prezioso patrimonio di tradizioni, di valori culturali e civili che rappresentano per tutti i giovani e per tutti noi un modello di vita da seguire e che sono da sempre alla base della nostra comunità”, ha detto il sindaco Modesto Lamattina.

Il presidente e i componenti del direttivo del Circolo Anziani hanno consegnato anche il riconoscimento civico “Caggiano nel cuore”, assegnato di diritto a tutti i caggianesi centenari.