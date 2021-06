La Cilentana torna a doppio senso di marcia

È terminato da pochi minuti il tavolo tecnico in Prefettura sulla superstrada “Cilentana” dove da alcuni giorni si viaggia a senso unico alternato a causa di in muro potenzialmente pericolante. Erano presenti, oltre al sindaco di Agropoli Adamo Coppola, il prefetto Francesco Russo, il consigliere regionale Luca Cascone, il sindaco di Pollica Stefano Pisani (rappresentante ANCI), l’ing. Nicola Montesano per ANAS, il vice prefetto Roberto Amantea (Protezione civile Prefettura).

«Si è convenuto che non essendo stato riscontrato alcun nuovo movimento a carico del muro che insiste al km 104,500 e che siamo in un periodo dell’anno dove l’assenza delle piogge non aumenta il rischio, entro venerdì 2 luglio la strada verrà riaperta in sicurezza a doppio senso di circolazione», ha spiegato il sindaco Coppola.

Nel contempo verrà effettuato un monitoraggio costante anche con strumentazioni tecniche da parte di ANAS.

«Qualora si osservasse un minimo movimento si interverrà nell’immediato, provvedendo alla messa in sicurezza; in caso contrario si provvederà ai lavori dopo il periodo estivo.Ringrazio il prefetto Francesco Russo e tutti i presenti al tavolo per la disponibilità», ha detto Coppola.