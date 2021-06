Capaccio ha il suo lungomare: “momento storico” | VIDEO

«È una bella pagina della politica, che assume un impegno e decide che un’opera è prioritaria». Ha esordito così il sindaco Franco Alfieri, iniziando il suo discorso per l’inaugurazione del primo tratto del lungomare in località Laura. «È un esempio di come la costa a sud di Salerno può trasformarsi ha aggiunto perché è solo un chilometro dei tre già finanziati con fondi comunali. L’anno prossimo ci ritroveremo qua per aprire tre chilometri di lungomare». Gremita la platea, tante le persone, a un evento atteso da anni nella Città dei Templi. Non è riuscito a essere presente il presidente della Regione, Vincenzo De Luca.

A rappresentarlo c’era il suo vice, Fulvio Bonavitacola. «È un momento storico. Questo era un posto in cui dopo l’estate non si poteva più venire – ha continuato Alfieri – Ora le attività si potranno esercitare tutto l’anno. Anche la pineta non sarà più un posto in cui ci si va a nascondere, ma un luogo da vivere». Anche per la pineta, sono in vista progetti di recupero.

Alla cerimonia hanno partecipato il presidente della Provincia di Salerno Michele Strianese, i consigliere regionali Luca Cascone, Corrado Matera e Michele Cammarano. Per l’ente riserva Foce Sele-Tanagro, che pure ha avuto un ruolo importante per la realizzazione del lungomare, considerato che la pineta alle spalle del lungomare ne fa parte, c’era il presidente Antonio Biscione. Tra i presenti anche tanti sindaci del comprensorio.