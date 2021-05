Agropoli, più decoro lungo gli scaloni: “da anni aspettiamo interventi”

AGROPOLI. Più decoro per il centro storico e le sue vie d’accesso. In attesa che il Comune dia attuazione ad un progetto da tempo in cantiere per riqualificare via Carmine Rossi, c’è anche la principale porta d’accesso al borgo antico che richiede attenzione: via Filippo Patella con gli scaloni Ennio Balbo. In particolare in quest’ultimo tratto da tempo i residenti chiedono interventi per ripristinare gli alberi presenti lungo la sacalinata, uno dei simboli della città.

Ad oggi alcuni spazi sono stati cementati, altri sono rimasti vuoti, privi degli alberi. Le uniche piante superstiti sono ormai secche o prive di manutenzioni. Le segnalazioni si ripetono da oltre anno, ma fin ora inutilmente perché nonostante le rassicurazioni il Comune non è mai intervenuto.

Una situazione che danneggia l’immagine del borgo, tant’è che c’è qualche cittadino che ha annunciato di voler contribuire all’acquisto degli alberi, 32 quelli mancanti.

“Dopo vari annunci, che si ripetono da un paio di anni, non si intravede nei fatti nulla di quanto concordato.

Sarei felice di vedere al più presto gli operai incaricati dal comune piantare i nuovi alberi sugli scaloni”, dice Eliseo Delli Paoli, promotore dell’iniziativa.

Nei giorni scorsi anche i commercianti del centro si erano appellati al Comune affinché venisse garantito più decoro nel centro cittadino e lungo le strade di accesso al centro storico.