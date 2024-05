Capaccio Paestum, torna balneabile l’intero litorale

Torna balneabile l’intero litorale di Capaccio Paestum. Superate le criticità emerse nei rilevamenti del 22 aprile eseguiti dall’Arpac. In particolare era stata segnalata una presenza di batteri superiori ai parametri. Il sindaco Franco Alfieri aveva dovuto firmare un’ordinanza per disporre il divieto di balneazione lungo il tratto “Villaggio Merola”.

I rilevamenti Arpac

I nuovi esami eseguiti dall’Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale lo scorso 6 maggio hanno evidenziato una progressiva diminuzione dei parametri microbiologici relativi a enterococchi intestinali ed escherichia coli. Di qui la conferma della balneabilità.

Lo stato di salute della costa

Nei prossimi giorni si attendono notizie anche per altri due tratti per i quali erano emerse problematiche nelle scorse settimane: l’area a nord del Foce Sele ad Eboli, dove pure la balneazione è vietata, e a Velia, nel comune di Ascea; in quest’ultimo caso nessun divieto ma balneazione sconsigliata.

Altri divieti nel salernitano emergono in località Spineta Nuova a Battipaglia, Magazzeno a Pontecagnano, a Salerno tra il Fuorni e il Picentino e ad Est del fiume Irno, a Marina di Cetara,