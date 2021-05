Agropoli: info turistiche e più decoro in centro, l’appello dei negozianti

AGROPOLI. Un infopoint in via Patella, la strada che conduce al borgo antico. La richiesta parte dai commercianti della zona che già in altre occasioni hanno avanzato tale richiesta al sindaco di Agropoli Adamo Coppola. Le attività presenti in zona, infatti, spesso si trovano a fare i conti con turisti alla ricerca di informazioni.

«Anche quest’anno, inizio stagione turistica 2021, hanno ricominciato i miei clienti a farmi la fatidica domanda “cosa c’è dopo gli scaloni?”», osserva Giovanna Chiapperini, rappresentante dei commercianti della zona.

Di qui l’appello a garantire informazioni che incuriosiscano e indirizzino i turisti a visitare il centro storico.

Le richieste dei negozianti del centro

Ma questa non è l’unica richiesta che i negozianti del centro cittadino hanno avanzato al sindaco Coppola. Da tempo, infatti, gli esercenti lamentano l’assenza di decoro urbano nel centro cittadino: fioriere piene di erba e con piante ormai appassite o non curate, assenza di panchine se non alcune marmoree tutt’altro che adeguate al contesto, cestini per i rifiuti rotti ed altri problemi evidenti.

«Il Comune va lodato per l’iniziativa di creare una pagina Facebook per la sua partecipata per segnalare le aree dove è necessaria manutenzione, ma non credo che ci sia bisogno di segnalazioni per intervenire nel centro cittadino, quello che dovrebbe essere un salotto. Se così fosse significa essere ciechi e senza programmazione e che le attività manutentive si limitano a quelle segnalate dagli utenti di Facebook», dice il titolare di un bar.

Per il centro cittadino il Comune di Agropoli ha già programmato un intervento di restyling per un costo di 266 mila euro.