Vaccini agli over 40? De Luca: le dosi non ci sono

«Dicono apriamo le vaccinazioni ai 40enni ma i vaccini non ci sono. Ogni mattina sento al telegiornale che arrivano 3, 4, 10 o 50 milioni di vaccini. Vorrei dire sommessamente: perlomeno statevi zitti e diteci quelli arrivati, non quelli che dovrebbero arrivare». Così’ Vincenzo De Luca replica all’annuncio del commissario per l’emergenza Paolo Figliuolo che aveva annunciato da lunedì l’apertura delle vaccinazioni agli over 40.

Il governatore della Campania ha parlato a margine della visita all’ospedale Sant’Anna e San Sebastiano di Caserta: «Ci è stato detto che recupereremo alcune decine di migliaia di dosi entro maggio, ma ancora oggi siamo a quasi 200mila in meno, e questo condiziona la nostra campagna di vaccinazione. Nonostante tutto stiamo andando avanti con risultati straordinari».

«Ora proseguiremo così e passeremo alle categorie economiche», ha concluso il presidente della Regione Campania.