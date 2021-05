Ok ai vaccini per gli over 40

Il Commissario per l’Emergenza, Francesco Figliuolo, ha inviato alle Regioni una lettera per dare il via libera alle prenotazioni dal prossimo 17 maggio anche per i nati fino al 1981, quindi gli over 40.

Ci sono anche altre novità. Dall’accordo per i vacanzieri ovvero la possibilità di vaccinare chi va in vacanza in un’altra Regione, al ‘turismo vaccinale’ che prevede un pacchetto di due dosi di siero anti Covid con un soggiorno in hotel.

Le Regioni, nell’ambito delle regole della campagna vaccinale nazionale, oltre a procedere con le vaccinazioni in base alle fasce d’età sono pronte a proporre soluzioni per allargare la platea dei vaccinati.