La Campania resta zona gialla un’altra settimana

Almeno un’altra settimana in zona gialla per la Campania. Il Ministro della Salute Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della cabina di regia che si è svolta tra ministero e Istituto superiore di sanità, firmerà la nuova ordinanza. Il valore di Rt nell’ultima settimana presa in esame è maggiore di 1 per la Campania. Infatti è classificato a 1,08 (Cl1,05-1,11). La valutazione del rischio resta, comunque, ancora bassa e questo ha “salvato” la regione per almeno un’altra settimana.

L’aumento dei contagi, però, alla lunga potrebbe portare al sovraccarico dei servizi sanitari. Ecco perché anche il presidente Vincenzo De Luca ha invitato alla massima prudenza. E’ concreto il rischio di tornare in zona arancione già dalla prossima settimana.

Questo il quadro delle Regioni dal prossimo 3 maggio:

Zona rossa: Val d’Aosta.

Zona arancione: Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna.

Zona gialla: Abruzzo, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia

Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, PA Bolzano,

PA Trento, Piemonte, Toscana, Umbria e Veneto.