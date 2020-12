Agropoli: prosegue la petizione per la riapertura delle scuole

AGROPOLI. E’ prevista per il 4 gennaio una manifestazione promossa da alcuni genitori per chiedere la ripresa della didattica in presenza già dopo le festività natalizie. Mamme e papà agropolesi avevano lanciato una petizione nei giorni scorsi non risparmiando critiche al sindaco Adamo Coppola che aveva scelto di confermare la chiusura degli istituti scolastici pubblici, consentendo invece la riapertura degli asili privati (leggi qui).

Tuttavia il ritorno in aula il 7 gennaio, ovvero al termine delle vacanze di Natale, non è scontata: “Sento che si parla della riapertura dell’anno scolastico il 7 gennaio, queste sono cose che mi fanno impazzire. Come si fa a dire ‘si apre’ senza verificare il 3, il 4 gennaio la situazione? In Campania non apriamo tutto il 7”, ha detto De Luca.

“Si devono valutare i dati – ha aggiunto – e l’idea di mandare a scuola il 50% degli studenti è un’idea che la Campania non condivide, valutiamo un passo alla volta il rientro, ma certamente non mandiamo in blocco il 50% a scuola”.