Tag Rugby: 40 scuole da tutta Italia si sfidano ad Agropoli e Capaccio Paestum per le Finali Nazionali

Dal 20 al 24 maggio 2024, Agropoli e Capaccio Paestum saranno il palcoscenico delle Finali Nazionali di Tag Rugby delle Competizioni Sportive Scolastiche 2023/24. L’evento, organizzato dall’Ufficio Scolastico Regionale per la Campania con il supporto della Federazione Rugby (FIR) e dei partner istituzionali, vedrà la partecipazione di 40 squadre di Cadetti e Cadette provenienti da tutte le 20 regioni italiane.

Le studentesse e gli studenti si sfideranno in un clima di fair play e condivisione, non solo per aggiudicarsi il titolo di campioni nazionali, ma anche per vivere un’esperienza unica di crescita personale e sociale. Oltre alle gare di Tag Rugby, il programma della manifestazione prevede anche eventi collaterali come la Cerimonia di apertura, la Festa delle Regioni e la Cerimonia di premiazione.

Un’occasione per celebrare lo sport e i suoi valori

Le Finali Nazionali di Tag Rugby sono un’occasione importante per celebrare lo sport e i suoi valori educativi. Attraverso la pratica sportiva, i ragazzi imparano a confrontarsi con gli altri nel rispetto reciproco, a collaborare in squadra e a gestire le emozioni.

L’organizzazione delle Finali Nazionali di Tag Rugby a Agropoli e Capaccio Paestum è un’importante opportunità per valorizzare il territorio..