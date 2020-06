Chiusura del lungomare di Agropoli, Malandrino: scelta fallimentare

Riceviamo e pubblichiamo, integralmente, la lettera aperta al Sindaco di Agropoli da parte del coordinatore di Fratelli d’Italia Emilio Malandrino, in merito alla chiusura del Lungomare.

LUNGOMARE “FASE 2”

Ero già intervenuto, di recente, in merito alla chiusura del Lungomare San Marco trasferendo al Sindaco di Agropoli qualche personale riflessione, ovviamente, del tutto ignorata ed inascoltata.

Sono stato in religioso silenzio osservando il percorso attuato fino ad oggi che ha poi portato alla fatidica “PROVA” di ieri, ed oggi vorrei proporre qualche riflessione.

Sono riuscito a seguirlo in una sua diretta dal lungomare nella quale tirava le somme della PROVA tanto attesa.

Ho pensato che lui facesse una valutazione avendo forse visto il risultato di qualche altra cittadina turistico – balneare , ma non certo di Agropoli.

Agropoli, Caro Sindaco, ieri ha dato, semmai ce ne fosse bisogno, dimostrazione di quanto è, e sarà ancor di più con l’incremento di presenze nei prossimi due mesi, fallimentare questa cervellotica scelta.

Partiamo dall’orario:

“altalenante” perché manco loro sanno se inizia alle 20.00, alle 20,30 o alle 21,00 magari lo decideranno a ferragosto oppure cambieranno orario sera per sera : ( RIDICOLI !!!! ) .

Altro che viabilità accettabile…., non c’è stato affollamento?

Voglio ricordarti che siamo al 20 giugno,prova a immaginare luglio e agosto quando le presenze diventeranno ( speriamo ) cento volte maggiori, il disastro e la paralisi del transito sarà certa ed inevitabile; RICORDATI CHE QUELLA VIABILITA’ ALTERNATIVA UTILIZZATA NON E’ ADEGUATA ( chiedilo ai tuoi esperti del Comando di Polizia Municipale , non fare il TUTTOLOGO sic !!!! ) .

Ma da dove sei passato ?????

Altro che commercio nella norma.

Hai fatto un giro per le attività ed i negozi di via Risorgimento dove, a parte qualche attività di ristorazione ( pensando male, forse vicino a te ed alla tua amministrazione, con tavolini sparsi qua e la’ alla carlona ), non è transitata una persona ed i negozi e le altre attività erano completamente vuote?

Non c’era tanta gente sul Lungomare ( tue affermazioni ), ma se continui con questa boiata, prossimamente ce ne sarà ancor meno perché la gente preferirà bypassare Agropoli ( superstrada Agropoli Nord – Agropoli Sud ) ed arrivare in altre località vicine dove non troverà questi disagi .

Hai provato a fare un giro per i negozi e le attività di Via De Gasperi, via Piave, via PioX, via Mazzini ecc, ? :

Il DESERTO……

Questa purtroppo è, e sarà, la reale fotografia del paese.

Ma questo, probabilmente, non conta.

Non va bene , caro Sindaco !!!!

FERMATI!!!

Fermati finché sei in tempo.

Non produrre ulteriori danni alla Città.

Non contribuire a spegnere la vita economica e commerciale di chi combatte una battaglia già difficile e spingerla nel baratro più profondo.

Come PRIMO cittadino ne sei, e ne sarai, corresponsabile.

Non perseverare su una strada sbagliata.

Ecco come la penso.

Credo e son sicuro che, come me, la pensino così in tanti ma tu, mentre dici di prendere in considerazione i suggerimenti e le riflessioni altrui, ho l’impressione che, forte degli insegnamenti di una modalità da tempo perpetrata dal tuo predecessore e “Padrino politico”, non ne prendi assolutamente in considerazione alcuno e continui nelle tue improbabili scelte.