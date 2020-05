Vallo della Lucania: venerdì screening di massa

Send an email

VALLO DELLA LUCANIA. Sono in programma venerdì 29 maggio gli screening di massa su tutte le persone maggiormente a rischio contagio. Il Comune cilentano nei giorni scorsi aveva incontrato i delegati dell’Istituto Zooprofilattico Meridionale. L’assessore Genny De Cesare aveva chiesto e ottenuto di fare uno screening per tutto il comprensorio di Vallo della Lucania e i comuni limitrofi per escludere il rischio di nuovi contagi o la presenza di soggetti asintomatici.

Screening di massa anche per i comuni vicini

Insomma gli screening di massa riguarderanno non soltanto Vallo ma anche tutti i centri limitrofi, ben 14. Interesserà medici ed altro personale sanitario, forze dell’ordine e tutti coloro che durante questa fase di emergenza hanno avuto più possibilità di entrare a contatto col virus.

Esami presso le Fiere di Vallo

Visto l’alto numero di persone che dovranno sottoporsi agli screening, gli esami si svolgeranno presso i padiglioni delle fiere di Vallo della Lucania. Previsti circa 1100 tamponi.