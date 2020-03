La proposta: coordinate gps dei positivi per individuare i contatti

L’Anci Campania sollecita ulteriori misure per contrastare l’emergenza coronavirus. In tal senso il presidente Carlo Marino ha inviato una nota al Presidente della giunta regionale, Vincenzo De Luca e al coordinatore dell’unità di crisi regionale Italo Giulivo, chiedendo di attivare “le proceduree per l’acquisizione dei dati dai gestori di telefonia mobile e dalle principali applicazioni in uso per ottenere le coordinate GPS dei soggetti positivi e dei potenziali contatti”.

Ma non solo, l’Anci ha anche chiesto l’utilizzo dei test rapidi per verificare eventuali contagi e delineare “gli scenari di intervento per il contrasto più efficace e immediato alla diffusione della pandemia”.

Alle richieste avanzate dall’Anci ha lavorato anche il sindaco di Pollica, Stefano Pisani.