Emergenza coronavirus: a Caggiano gli aiuti arrivano in elicottero

II Carabinieri del Comando Provinciale di Salerno, insieme al 7° Nucleo elicotteri Carabinieri di Pontecagnano, oggi consegnato 39 misuratori di pressione ed attrezzature sanitarie e medicali alla comunità di Caggiano. Si tratta di strumentazioni necessarie per l’emergenza coronavirus: tra queste 6 stetoscopi e 12 apparecchi per aerosol, rimasti in giacenza dal 18 marzo scorso presso un deposito di Pontecagnano per via di problemi di trasporto logistico da parte del corriere incaricato.

I militari, considerata l’esigenza della comunità, in poche ore hanno organizzato il servizio di elitrasporto e consegnato i presidi sanitari a Caggiano, centro in quarantena del Vallo di Diano dove si segnalano ben 7 casi di coronavirus e un decesso, quello del parroco don Alessandro Brignone.

“Succede che in giornate particolari come questa, tra le tante telefonate, ti arrivi quella di un Sindaco, come me, che chiede aiuto per i suoi concittadini. Così parto, ritiro questo pacco bloccato in giacenza qui da noi a Pontecagnano Faiano e grazie all’aiuto di persone splendide come il Tenente Colonnello Andrea Sarica e il Comandante Fabio Laurentini, arriverà finalmente a destinazione. Il contenuto sono delle strumentazioni medicali molto sensibili e fondamentali per la cura al Covid-19 in grado di salvare la vita a chi in queste ore sta combattendo contro questo virus. La destinazione: Caggiano, zona rossa inaccessibile”, ha detto Giuseppe Lanzara, primo cittadino di Pontecagnano.