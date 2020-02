Al via il progetto di Educazione Finanziaria della BCC Buccino Comuni Cilentani

Il progetto dal titolo “EF la finanza che va a scuola” costruito sulle solide basi di una finanza etica è pronto per essere presentato agli istituti scolastici coinvolti nel programma di divulgazione di alcuni principi di educazione finanziaria importanti per la crescita della coscienza civica dei nostri giovani partecipanti.

Le scuole che hanno aderito sono:

IIS Vico De Vivo, Agropoli

Liceo Scientifico – Classico “Alfonso Gatto”, Agropoli

Liceo Ginnasio Statale Parmenide, Vallo della Lucania

Liceo Scientifico Leonardo Da Vinci, Vallo della Lucania

I.T.C.G. Enrico Cenni, Vallo della Lucania

Istituto Istruzione Superiore ‘Mattei – Fortunato’ sez. Industriale, Eboli

Liceo Scientifico I.I.S. “ASSTEAS”, Buccino

Risorse importanti della Banca di Credito Cooperativo di Buccino e dei Comuni Cilentani in collaborazione con i Tutor interni alle scuole condivideranno con i giovani esperienze che approfondiscono temi come: la famiglia e l’avanzo finanziario, il Mercato Primario e Secondario, la Borsa Valori, Settori e trend globali, obbligazioni – azioni – fondi comuni di investimento, i fattori che influenzano i mercati finanziari ed i rischi e pericoli connessi, costruire il portafoglio, le cause della ricchezza e povertà delle nazioni, equazione dello sviluppo, futuro della globalizzazione, il ruolo della BCC e la Banca 4.0 ed altro ancora.

Il programma prevede due mesi di presenza costante nelle scuole con aggiornamenti sui temi economici on line, per offrire una visione orientata al perseguimento del benessere collettivo, della concezione del mercato come luogo di mutuo vantaggio e della gestione dei beni comuni nello spirito fondatore della Cooperazione di Credito.