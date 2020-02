La New Basket Agropoli batte Cercola

Nuovo successo questa sera per la New Basket Agropoli che ha sconfitto 95-65, Cercola. Una bella prestazione per i ragazzi di coach Lepre, i quali hanno dimostrato che il momento negativo è ormai alle spalle e la voglia di tornare leader assoluti della classifica è molto sentita. Partono subito bene i cilentani riuscendo a doppiare nel primo quarto gli avversari (24-12).

Nel secondo quarto i partenopei riescono a recuperare un punto e la contesa, prima della pausa lunga, si chiude con un vantaggio parziale di 11 punti a favore dei locali (45-34). Nella ripresa, i cilentani premono il piede sull’acceleratore e riescono a guadagnare ben 21 punti (76-44) mettendo di fatto il match in tasca. A quel punto il coach riesce a fare anche una buona rotazione della panchina. Con la vittoria conquistata e le sconfitte rimediate dalle due principali avversarie del campionato, Angri e Forio, i cilentani sono tornati in testa a 22 punti, a parità di punteggio.

Queste le parole di coach Franco Lepre a margine del match: “siamo contenti che Angri abbia perso nel derby contro Salerno, così come accaduto a Forio ieri, ma siamo soprattutto soddisfatti per la vittoria conquistata stasera contro una squadra ostica, molto intensa in mezzo al campo. Dovevamo dare una risposta nelle due gare casalinghe, dopo le sconfitte delle scorse settimane. E questa c’è stata, anche in un modo abbastanza importante. Siamo al primo posto, anche se in compagnia sia di Angri che di Forio. Passando al gioco, stiamo inserendo gradualmente anche il nuovo arrivato, Armando Buldo, e stiamo facendo fare minutaggio un po’ a tutta la panchina, in chiave playoff”. Prossima gara in programma domenica contro Irpinia: “una formazione impegnativa, che ha un buon roster ed ha cambiato allenatore. All’andata finì con uno scarto minimo a nostro favore. Quindi sarà un’altra battaglia, come lo saranno tutte le gare che andremo a disputare in futuro”.

TABELLINO

NEW BASKET AGROPOLI- ASS. PALL. CERCOLA 95-65

NEW BASKET AGROPOLI: Pekovic 7, Simaitis 10, Borreli 14, De Marco, Cantarella 3, Gazineo 2, Ferretti 10, Ouandie 20, Buldo 10, Farese 11, Lepre 2, Labovic 6. Allenatore: Lepre

ASS. PALL. CERCOLA: Mastroianni, Cortese 4, Molinari 16, Greco 15, Scognamiglio 11, Bauduin, Fiore, Lupo 7, Fiscale, Lella 2, Verde 8, Capezza 2. Allenatore: Levano

Arbitri: Mogavero, Astone

Parziali: 24-12; 21-22; 31-10; 19-21