Agropoli, Alfieri al saluto dei dipendenti comunali: scoppia la polemica

Ha creato polemiche la presenza dell’ex sindaco Franco Alfieri presso il municipio di Agropoli, per salutare i dipendenti comunali in vista delle festività di fine anno e in particolare due impiegati che hanno salutato la casa comunale per godersi la meritata pensione. L’ex primo cittadino era insieme all’attuale, Adamo Coppola. Per taluni la scelta non rappresenta una straordinarietà considerato che Alfieri a contatto con i dipendenti dell’Ente è stato dieci anni.

Altri, invece, interpretano diversamente l’accaduto ed individuano l’attuale sindaco di Capaccio Paestum come il vero sindaco anche di Agropoli, colui a cui spettano le decisioni finali sulle attività dell’Ente.

A propendere per quest’ultima tesi i consiglieri di minoranza Consolato Caccamo e Gisella Botticchio. Il primo non le ha mandate a dire: “Per chiudere l’anno con gli auguri di rito, ci ricordano pure che Agropoli non ha solo un sindaco, ma anche un padrone”. Opinione simile quella dell’esponente della Lega mentre Abate trova altri motivi di contestazione: “Chiamare l’ex Sindaco di Agropoli per partecipare alla cerimonia di saluto ai dipendenti comunali che lasciano il lavoro per godersi la meritata pensione è un atto di cortesia che può essere condiviso senza altre condizioni. Quello che non può essere condiviso e tanto meno accettato è la voluta dimenticanza di notiziare il Consiglio comunale o quanto meno i singoli consiglieri comunali di tale cerimonia”.

Secondo il consigliere questa dimenticanza “rientra nel novero dei numerosi atti di arroganza e cafonaggine che circondano l’attuale potere politico-amministrativo comunale di Agropoli”.