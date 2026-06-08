Attualità

Villammare festeggia la Madonna di Porto Salvo: la Chiesa diventa Santuario

Storica giornata a Villammare per il 300° anniversario di Maria SS. di Porto Salvo. Nella solennità del Corpus Domini la chiesa viene elevata a Santuario Diocesano.

Maria Emilia Cobucci

Festa grande ieri nella frazione costiera di Villammare in onore di Maria Santissima di Porto Salvo. Un appuntamento che si rinnova nella località turistica del Golfo di Policastro nella prima Domenica di Giugno, ma anche nella seconda Domenica di Agosto, e che è giunto, nella giornata di ieri, al suo 300simo anniversario.

Tanti i fedeli che per l’occasione si sono riversati a Villammare mossi dalla Fede, dalla preghiera e dalle tradizioni, valori che tutti insieme conducono alla Beata Vergine Maria, porto sicuro per tutti.

La svolta storica: l’elevazione a Santuario Diocesano

Una giornata segnata anche da un’altro evento importante: l’elevazione della Chiesa dedicata a Maria SS. Di Porto Salvo a Santuario Diocesano.

Le parole del parroco Don Vincenzo Contaldi

“Siamo entusiasti di questo giorno perché si conciliano diversi avvenimenti per questa comunità. Con tutta la Chiesa universale celebriamo la solennità del Corpus Domini e a livello nostro locale oggi veneriamo la Vergine di Porto Salvo, in occasione anche di un anniversario particolare perché ricorrono 300 anni dell’ istituzione della festa di Giugno che è la più antica mentre quella di agosto è la più conosciuta – ha affermato il parroco Don Vincenzo Contaldi – Inoltre abbiamo avuto benevolmente dal nostro Vescovo Antonio De Luca anche la possibilità di elevare questa Chiesa a Santuario Diocesano. Non solo perché, come egli stesso ha specificato nel decreto di elevazione, c’è la traccia della festa di giugno già dal 1726, ma soprattutto perché attualmente è un centro di spiritualità mariana. Raccoglie tutti coloro che sono devoto alla Vergine e soprattutto le genti di mare, perché questo titolo che viene dato alla Madonna si ricollega soprattutto alla via nel mare, che è un po’ la fonte della vita, sociale, economica di questa comunità. Quindi davvero, siamo grati al Signore e anche alla benevolenza del nostro Vescovo per averci dato questo dono di elevare la chiesa a Santuario Diocesano proprio in occasione di questa giornata”.

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