Viabilità nel Cilento: completati i lavori sulla strada Lustra-Ponte Alento, oltre 2,5 km di nuovo asfalto

Buone notizie sul fronte viabilità. È stata completata la riasfaltatura di oltre 2,5 chilometri della strada Lustra – Ponte Alento, uno degli assi viari principali del territorio cilentano, a renderlo noto il primo cittadino di Lustra, Luigi Guerra, attraverso i suoi canali social. L’intervento restituisce piena funzionalità a un’infrastruttura strategica, migliorando sensibilmente la sicurezza stradale e i collegamenti tra i centri abitati.

Un investimento per la sicurezza e la mobilità

Il tratto appena completato rappresenta uno snodo cruciale per la circolazione nella zona, troppo a lungo trascurato. Con il nuovo manto stradale, l’intera area beneficia di una viabilità più efficiente e sicura, rispondendo alle esigenze quotidiane di residenti e pendolari.

Progetti futuri

Il progetto non è un caso isolato. Negli ultimi anni sono già stati riasfaltati tratti storicamente critici, come: Selva – Lustra e la Strada per Rocca Cilento

L’impegno dell’amministrazione prosegue con nuovi interventi mirati. Sono in fase di avvio lavori su Rocca Cilento e ripristini nei tratti Lustra e Selva, con l’obiettivo di consolidare una rete viaria moderna e affidabile.

Oltre 2 milioni di euro in progetti futuri

Il piano di ammodernamento non si ferma. Sono già stati presentati progetti per oltre 2 milioni di euro destinati alla manutenzione straordinaria di ulteriori arterie locali. “Ogni strada che sistemiamo è un passo avanti per Lustra”, sottolinea il primo cittadino.

Un impegno continuo per il territorio

La riqualificazione delle infrastrutture viarie rappresenta un tassello fondamentale per lo sviluppo locale. Attraverso questi interventi, Lustra consolida il proprio ruolo di snodo strategico all’interno del Cilento, promuovendo una mobilità più sicura e sostenibile per tutti i cittadini.