Viabilità comunale: Lustra a caccia di fondi

Il Comune di Lustra, guidato dal sindaco Luigi Guerra, punta a fondi per la messa in sicurezza di strade comunali; l’opportunità viene dall’avviso pubblico regionale che punta al completamento del programma per la messa in sicurezza e il riammagliamento della rete stradale in Campania, a cui l’Ente partecipa tramite l’Unione dei Comuni Paestum Alto Cilento.

Il progetto

L’Unione aveva deliberato la propria partecipazione all’Avviso Pubblico con un progetto stralcio al Progetto Esecutivo “Programma integrato di viabilità per la promozione e valorizzazione dell’Unione dei Comuni Alto Cilento”, costituito da stralci funzionali dei comuni di Prignano Cilento, Lustra, Torchiara, Laureana Cilento, Perdifumo ed Agropoli; i comuni di Cicerale e Rutino hanno rinunciato al proprio intervento, per un finanziamento massimo assentibile di € 3.000.000,00. La progettazione dell’intervento era stata già finanziata.

Lustra ha individuato i seguenti interventi come prioritari: Strada comunale ROCCA-LUSTRA, Variante di ROCCA CILENTO (Escluso Viadotto).

Gli interventi finanziabili dall’Avviso

L’avviso pubblico regionale è finalizzato a raccogliere manifestazioni di interesse al finanziamento, a valere sulle risorse del FSC 2021/2027, in via di assegnazione alla Regione Campania, di azioni immediatamente appagabili, eventualmente anche per singoli lotti/stralci funzionali, sulla rete stradale regionale.

Gli interventi hanno ad oggetto l’adeguamento e la razionalizzazione della rete stradale, al fine di risolvere criticità riconducibili al congestionamento in corrispondenza dei nodi urbani, superando strozzature e colli di bottiglia; il potenziamento dei punti di accesso alle reti viarie principali, a strutture che erogano pubblici servizi e/o a siti di interesse culturale e/o turistico.

E ancora il completamento, il riammagliamento e la rifunzionalizzazione delle infrastrutture per la mobilità interferite dai corridoi di trasporto di rilevanza nazionale; la risoluzione delle criticità strutturali, con particolare riferimento alla vetustà delle opere d’arte principali, riscontrata attraverso studi e verifiche sulla stabilità statica e sismica del patrimonio infrastrutturale, con particolare riguardo ad alcuni itinerari oggetto di fenomeni di ammaloramento infrastrutturale; la promozione e l’applicazione di misure volte ad assicurare la sicurezza stradale e la conseguente riduzione dell’incidentalità, attraverso il miglioramento delle condizioni di sicurezza della rete.