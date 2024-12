Lustra: il sindaco Luigi Guerra traccia il bilancio di fine anno

Si avvicina la fine dell’anno, tempo di bilanci e di progetti futuri. A tracciare un bilancio del 2024, ai microfoni di InfoCilento, è il sindaco di Lustra Luigi Guerra che si dice soddisfatto dell’anno appena trascorso.

“Abbiamo portato a termine tanti progetti, avviato gli interventi per il nuovo asilo, completati i lavori dell’ufficio postale, inaugurato il parco giochi intitolato a David Sassoli e programmato, grazie ad un finanziamento, anche un ricco cartellone natalizio per chiudere bene l’anno. Ci attendono nuove sfide e nuovi progetti, come amministrazione siamo già a lavoro per il nuovo anno”, conclude.