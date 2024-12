Petina: ok alla messa in sicurezza di strade comunali

Il Comune di Petina, guidato dal sindaco Domenico D’Amato, ha approvato il progetto esecutivo dell’intervento relativo ai “lavori di sistemazione e messa in sicurezza della S.P. 35/b – Petina Scalo – Petina“, che prevede una spesa complessiva di € 1.000.000,00 suddiviso in € 736.572,53 per lavori ed € 263.427,47 per somme a disposizione.

Le risorse

L’intervento è stato finanziato attraverso il Decreto del Ministero dell’Interno del 5 agosto 2020, che assegna ai Comuni con popolazione fino a 5.000 abitanti un contributo per opere pubbliche in materia di: messa in sicurezza del territorio a rischio idrogeologico, messa in sicurezza di strade, ponti e viadotti, come nel caso di Petina, messa in sicurezza ed efficientamento energetico degli edifici, con precedenza per gli edifici scolastici, e di altre strutture di proprietà dell’Ente.

L’Ente ha così attenuto i fondi per la realizzazione dell’importante opera relativa alla sistemazione e messa in sicurezza della S.P 35/b Petina Scalo – Petina.