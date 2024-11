Petina, presso la Grotta Milano l’iniziativa “Puliamo il Buio”

Si terrà il 9 e il 10 novembre l’evento “Puliamo il Buio”, promosso dal Gruppo Speleo Alpino Vallo di Diano, dal Comune di Petina, dalla Società Speleologica Italiana con “Puliamo il Buio” e Legambiente e dalla Federazione Speleologica Campania.

Tutta la cittadinanza è stata invitata a partecipare alle iniziative organizzate nelle due giornate quando ognuno potrà offrire il suo contributo per proteggere l’ambiente ipogeo e le sue acque.

Il programma

Gli speleologi del Gruppo Alpino Vallo di Diano inizieranno il loro intervento sabato, 9 novembre, alle ore 8:30, con la pulizia della Grotta.

Il 10 novembre, invece, alle ore 9:00 si comincerà con la raccolta dei rifiuti e alle ore 16:00, presso il “Teatro Comunale” di Petina, si terrà la presentazione Pib con l’analisi dei rifiuti raccolti e la discussione sull’importanza della tutela e della salvaguardia del paesaggio carsico.

Il lavoro degli esperti e dei volontari ha lo scopo di sensibilizzare le persone al rispetto dell’ambiente affinché possano essere sempre motivate ad unire le loro forze per tutelarlo. La Grotta Milano è stata scelta per l’importante iniziativa in quanto rappresenta una parte importante del patrimonio carsico e della risorsa idrica.

Si tratta di una cavità naturale sita a 640 metri sul livello del mare e al suo interno vi sono un torrente stagionale ed uno fossile. La Grotta raggiunge una profondità di circa 40 metri e ha uno sviluppo di circa 350 metri, nel corso del tempo vi sono stati rinvenuti diversi reperti fossili.