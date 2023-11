Viabilità ad Agropoli: novità e polemiche

Lavori in corso sulla viabilità cittadina ad Agropoli. Si sta provvedendo alla messa in opera di uno spartitraffico utile alla canalizzazione del traffico su viale Europa, con installazione di un attraversamento pedonale rialzato.

Spartitraffico in viale Europa

I lavori per l’installazione della canalizzazione, dell’isola spartitraffico elevata e del passaggio pedonale rialzato sono iniziati ieri mattina e si concluderanno nel giro di qualche giorno.

“Lo scopo è mettere in sicurezza l’attraversamento dei pedoni nell’intersezione di Piazza Vittorio Veneto, Via Pio X e Viale Europa, in un punto molto sensibile per le fasce deboli degli utenti stradali, impegnato quotidianamente da un flusso elevato di pedoni e scolaresche”, fanno sapere da palazzo di città.

La canalizzazione, inoltre, nelle intenzioni del comando di polizia municipale, consentirà di evitare i continui ingorghi dovuti alle soste selvagge nell’intersezione.

Le barriere architettoniche

Tra i lavori in corso anche quelli di abbattimento delle barriere architettoniche in prossimità di attraversamenti pedonali dislocati sul territorio. Una questione che aveva determinato polemiche nei giorni scorsi.

La sosta con disco orario

Polemiche intanto stanno interessando la sosta in via Alcide De Gasperi e via Dante Alighieri dove bisognerà utilizzare il disco orario per parcheggiare. “Una decisione incomprensibile – commenta un residente – in assenza di altre aree sosta parcheggiare è impossibile”. Rabbia anche dei commercianti: “una scelta che ci penalizza e che non serve per aiutare il commercio. Garantire la sosta con disco orario così come previsto non ha alcun senso. È inutile per favorire il ricambio dei clienti e per chi deve parcheggiare per più tempo”.

Critici con la scelta anche i pendolari che utilizzano il treno: “ora tutti cercano posto al parcheggio della stazione, anche lavoratori degli uffici della zona e residenti. Soprattutto la mattina parcheggiare è diventato difficile”.