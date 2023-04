Verso la comunità energetica rinnovabile: Castelnuovo Cilento avvia l’iter d’inclusione a contrasto della crisi climatica

In collaborazione con Confcooperative e AgriAdvisor, inizia l’iter per la costituzione di una Comunità Energetica a Castelnuovo Cilento. Domani 13 aprile, alle ore 17,30, presso la Biblioteca Comunale “Gennaro Buccino” la presentazione dell’idea progettuale.

Le cooperative di comunità

Le Legacoop sono modelli sociali, sistemi di aggregazione fra cittadini che diventano produttori e utenti finali di beni e servizi ecosostenibili, dunque moltiplicatori di benessere sociale. Nell’ambito delle cooperative di comunità rientrano quelle energetiche rinnovabili, che si pongono il fine di produrre energia pulita da condividere a basso impatto economico.

Dopo la volontà manifestata da molti comuni cilentani, in ultimo da quello di Perito, ora anche Castelnuovo Cilento, guidato dal sindaco Eros Lamaida, è pronto ad imboccare l’iter burocratico per costituzione sul territorio comunale di una cooperativa energetica di comunità (CER).

L’incontro di giovedì 13 aprile

Presso la Biblioteca Comunale “Gennaro Buccino”, ad informare la cittadinanza, il sindaco della città Eros Lamaida, Luca Cerretani, consigliere provinciale e direttore del Gal Cilento Regeneratio, Angelo Gesummaria, presidente Confcooperative Habitat Campania, per Agriadvisor la presidente Nadia Chianese e Vincenzo Pisciottano e Salvatore Scafuri di Confcooperative.

Le parole del sindaco Lamaida

“Abbiamo l’opportunità di fare la nostra parte, “dal basso”, come Comunità, nella lotta per contrastare la Crisi Climatica, nella lotta per ridurre i costi energetici, attraverso l’autosufficienza energetica, sfruttando il sole, grazie a un percorso virtuoso fatto di innovazione tecnica, culturale, sociale e tantissima volontà : La CER Castelnuovo Cilento. Vi aspettiamo. Castelnuovo Cilento c’è”