Il Comune di Pollica, con a capo il sindaco Stefano Pisani, intende costituire la “Comunità Energetica Rinnovabile“; è stato approvato lo schema di atto costitutivo dell’associazione e il relativo statuto.

L’Ente Comunale, ha ritenuto di costituire sul proprio territorio, una Comunità di energie rinnovabili; aggregando utenze private e pubbliche, favorendo così la costruzione di una infrastruttura tecnologica abilitante distribuita.

Il Decreto Milleproroghe prevede, difatti, un ruolo attivo per i Comuni; (possono partecipare come soci alle CER), nonché una serie di incentivi ventennali per l’energia auto- consumata.

La costituenda C.E.R. si propone come progetto “pilota”; utile ad acquisire un adeguato livello di know how, con la finalità di poter replicare l’esperienza ed estenderla all’intera comunità pollichese e al territorio nel suo complesso.

Ecco gli obiettivi delle energie rinnovabili

Permettere ai cittadini di creare forme innovative di aggregazione e di governance nel campo dell’energia per creare vantaggi per i singoli e la comunità -sia economici sia di qualità della vita- e di erogare servizi sul territorio.