Vent’anni di Ingegneria Informatica a Salerno: un’eccellenza tra innovazione e sicurezza nazionale

L’Università degli Studi di Salerno celebra un traguardo fondamentale per il suo ecosistema accademico e scientifico. Il Dipartimento di Ingegneria dell’Informazione ed Elettrica e Matematica Applicata (DIEM) ha annunciato un evento speciale, previsto per martedì 24 marzo 2026, per commemorare il 20° anniversario dall’istituzione del Corso di Studi in Ingegneria Informatica. La celebrazione, che si terrà presso l’Aula Magna “V. Buonocore”, non sarà soltanto un momento celebrativo, ma una piattaforma di riflessione sul ruolo cruciale di questa disciplina nello sviluppo tecnologico, economico e sociale dell’Italia.

Il valore di un percorso ventennale

L’iniziativa nasce con l’obiettivo di ripercorrere due decenni dedicati alla formazione d’eccellenza, alla ricerca d’avanguardia e alla costante spinta verso l’innovazione. Il Corso di Studi ha rappresentato, sin dalla sua nascita, un ponte tra il mondo accademico e le sfide di un mercato globale sempre più digitalizzato. L’evento si aprirà alle ore 09:30 con i saluti istituzionali del Magnifico Rettore dell’Università di Salerno, Virgilio D’Antonio, affiancato da Raimondo Pasquino, già Magnifico Rettore dell’Ateneo, e da Francesco Tortorella, Direttore del DIEM.

Tra memoria storica e rivoluzione digitale

Il programma entrerà nel vivo con l’intervento di Mario Vento, dal titolo “Ingegneria Informatica @ UNISA: Un viaggio tra passato, presente e futuro”, volto a delineare l’evoluzione del corso e le sue prospettive future. Successivamente, l’attenzione si sposterà sulle dinamiche del lavoro e delle competenze con l’intervento di Marco Bentivogli, intitolato “Preparare il futuro: Università, competenze e rivoluzione digitale”, un’analisi necessaria per comprendere come l’istruzione superiore debba rispondere alle rapide trasformazioni del comparto tecnologico.

Sicurezza cibernetica e sistemi nazionali

Un momento di particolare rilievo tecnico e strategico sarà affidato a Bruno Frattasi, che relazionerà su un tema di stretta attualità: “Architettura del sistema nazionale di sicurezza cibernetica nel contesto europeo”. L’intervento sottolinea l’importanza dell’Ingegneria Informatica non solo come motore economico, ma come pilastro fondamentale per la protezione delle infrastrutture critiche e la sovranità digitale del Paese all’interno del quadro normativo e operativo dell’Unione Europea.

Il Futuro in Mostra: l’esposizione dei progetti DIEM

A conclusione della sessione mattutina, dopo le riflessioni finali previste per le ore 12:00, l’evento si sposterà nel foyer antistante l’Aula Magna. Qui i partecipanti avranno l’opportunità di visitare “Il Futuro in Mostra”, un’esposizione dedicata ai laboratori e ai progetti di punta del DIEM. Sarà possibile toccare con mano i risultati raggiunti dal dipartimento in ambiti di frontiera come l’Intelligenza Artificiale, l’Internet of Things (IoT), la Cybersecurity e la Robotica, settori che vedono l’Ateneo salernitano protagonista nel panorama scientifico internazionale.