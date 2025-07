Vallo della Lucania: torna l’appuntamento con il “Premio Antonio Valiante”

Ritorna anche quest’anno l’appuntamento con il “Premio Antonio Valiante”, giunto alla sua terza edizione, per le tre migliori tesi di laurea in Infermieristica. L’iniziativa immaginata dall’ordine delle Professioni Infermieristiche di Salerno, in collaborazione con la famiglia Valiante, si terrà martedì 8 luglio, presso l’aula Magna del P.O. di Vallo della Lucania.

Il programma della giornata

La manifestazione, inizierà alle ore 17.30 con i saluti delle Autorità; previsti gli interventi dei figli Simone e Diego Valiante, Massimiliano Manfredi, Consigliere regionale, Imma Vietri, Capogruppo in Commissione Sanità Camera dei Deputati e Roberto Fico, Già Presidente Camera dei Deputati.

A seguire la premiazione delle tre migliori tesi di laurea in Infermieristica di studenti neolaureati nell’a.a. 2023-2024.

L’iniziativa

L’evento vuole ricordare una figura molto importante per il Cilento. Scomparso a 79 anni, il 7 gennaio 2019 a Vallo della Lucania, Valiante era originario di Cuccaro Vetere dove era nato il 22 marzo 1939. In vita ha rivestito numerosi incarichi. Fu eletto anche deputato nella XII legislatura con il PPI.

“Ritorna, con la terza edizione, il premio dedicato alla memoria di mio padre, Antonio Valiante ed il quarto memorial Day. – ha detto il figlio Simone e Sindaco di Cuccaro Vetere nel ricordare l’appuntamento – Grazie come sempre agli amici dell’Opi che ci aiutano a tenere viva una testimonianza di servizio al territorio e di buon governo.

Una storia di impegno inarrestabile che ha alimentato, nei decenni, le aspettative e la formazione anche di migliaia di giovani, oggi validi professionisti al Servizio della sanità del Paese. Un augurio speciale ai ragazzi neo laureati, che stanno per avviarsi ad una delle professioni più nobili e ricercate per tutelare la salute dei nostri cittadini. Grazie anche agli amici rappresentanti delle istituzioni e della politica, che ci aiuteranno a ragionare del futuro da costruire”.