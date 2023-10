Vallo della Lucania, nasce uno sportello del Tribunale dedicato ai diritti del malato

Nasce a Vallo della Lucania, uno sportello del Tribunale per i Diritti del Malato, un punto di riferimento importante per la difesa e la tutela dei pazienti. Situato all’ingresso dell’Ospedale San Luca, questo sportello è aperto al pubblico il lunedì mattina dalle 10:00 alle 12:30 e il mercoledì pomeriggio dalle 16:00 alle 19:00, e vede come referente la dott.ssa Carmen Speranza. Questa iniziativa è stata accolta con entusiasmo dalla comunità locale, e rappresenta un passo significativo nella lotta per migliorare la qualità dell’assistenza sanitaria nella regione. Il Tribunale per i Diritti del Malato a Vallo della Lucania fa parte della rete di Cittadinanzattiva, un’organizzazione strutturata che opera in tutto il territorio nazionale da oltre 40 anni. Nel Cilento, è coordinata da Alessandro Rovezzi.

Le finalità

Il principale obiettivo di questo sportello è quello di promuovere e migliorare il rapporto tra pazienti e strutture sanitarie, garantendo che i diritti dei malati siano rispettati. Anche la Direzione Sanitaria, rappresentata dal Dott. Adriano De Vita, ha sostenuto con entusiasmo questa iniziativa, mettendo a disposizione uno spazio dedicato per il ricevimento del pubblico. All’interno dello sportello, un team di professionisti sarà a disposizione dei pazienti e delle loro famiglie per ascoltare e affrontare le problematiche e le necessità legate alla sanità locale. La situazione sanitaria in Campania, e in particolare nella Valle del Cilento, è spesso caratterizzata da liste d’attesa interminabili, assistenza insufficiente e presidi territoriali carenti.

Più servizi a per i pazienti

In attesa di soluzioni definitive da parte delle autorità sanitarie, lo sportello si pone l’obiettivo di aiutare i cittadini che si trovano in una situazione di vulnerabilità, cercando di dare voce a chi ne ha bisogno. Il motto che guida questo impegno è “Perché non capiti ad altri,” sottolineando l’importanza di agire ora per migliorare la situazione futura.

Per contattare lo sportello del Tribunale per i Diritti del Malato a Vallo della Lucania, è possibile scrivere all’indirizzo email tribunalemalatovallo@libero.it o cittadinanzattivacilentocentro@gmail.it. Questo sportello rappresenta un passo significativo verso una sanità più trasparente, efficiente e rispettosa dei diritti dei pazienti nella regione del Cilento.