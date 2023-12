Vallo della Lucania: esteso l’orario del mercato domenicale nel mese di dicembre

Il Comune di Vallo della Lucania, guidato dal sindaco Antonio Sansone, ha stabilito, in deroga temporanea al regolamento comunale per l’esercizio del commercio su area pubblica, di estendere l’orario di effettuazione del mercato domenicale, in tutte le sue forme (agroalimentare, alimentare, non alimentare), fino alle ore 19:00.

L’iniziativa

L’estensione oraria del mercato è efficace per tutte le domeniche di dicembre 2023 ( 10 – 17 e 24); lo scorso anno la Giunta Comunale, recependo la richiesta dei commercianti su area pubblica, ha deliberato di consentire l’effettuazione del mercato domenicale delle domeniche antecedenti il Natale anche all’orario pomeridiano e serale. L’iniziativa si è rivelata positiva sia per il settore del commercio che per l’utenza visto il soddisfacente esito che si è registrato con due precedenti edizioni. Così l’Amministrazione vallese ha deciso di replicare la proposta anche quest’anno.

Il mercato a Vallo della Lucania

Il tradizionale mercato domenicale a Vallo della Lucania si svolge a cadenza settimanale, nelle tre forme merceologiche del mercato Agro Alimentare, all’interno della struttura coperta in sede propria di via Angelo Rubino, il mercato del settore Alimentare, sul piazzale di Largo Calcinai antistante la Comunità Montana Gelbison e Cervati ed il mercato del settore Non Alimentare (abbigliamento, calzature, oggettistica, prodotti per la casa e per l’hobby) sui piazzali di Largo Calcinai e di via Madonna del Rosario.