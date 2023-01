Valorizzazione del mercato settimanale ad Altavilla Silentina: approvata la proposta di dislocazione

Durante il consiglio comunale del 30 dicembre 2022 tenutosi ad Altavilla Silentina è stata approvata la proposta di dislocazione e valorizzazione dell’area mercatale.

Nel comune si lavora per far sì che durante il mercato settimanale anche i produttori locali possano vendere le loro specialità, presso un’area allestita ad hoc. In questo modo il mercato diverrebbe un attrattore per i cittadini e i visitatori.

Il punto di vista dell’amministrazione

«Abbiamo già fatto uno screening territoriale ed abbiamo avuto tante adesioni di piccole imprese altavillesi che producono eccellenze e che hanno bisogno di spazi per esporre e vendere» hanno fatto sapere dalla casa comunale. L’amministrazione, retta dal sindaco Francesco Cembalo, per la realizzazione del progetto denominato “Mercato al Centro” ha dato origine ad una sinergia tra istituzioni, la polizia municipale e ufficio tecnico.

Mercato settimanale come attrattore di persone

“La situazione attuale vede il mercato domenicale praticamente contrapposto agli esercizi commerciali locali con un flusso di clienti continuamente decrescente.

Il mercato è, però, un attrattore di persone ed essendo un evento che si svolge ogni settimana ha una grande potenzialità che può dare valore aggiunto al territorio per tutto l’anno.

Fondere il mercato con le nostre attività commerciali è la situazione auspicabile, perché in questo modo si creeranno sinergie, opportunità e possibilità di sviluppo immense” hanno continuato dall’ente dove ci sono lavori in corso affinché, durante ogni giorno del mercato, che ad Altavilla Silentina si tiene la domenica, possa essere creato un piccolo evento culturale così da offrire ai cittadini e ai visitatori un pacchetto di opportunità che porterebbe vantaggi anche agli esercenti altavillesi della ristorazione.

A presentare il progetto, che ambisce a chiedere anche riconoscimenti e finanziamenti regionali, è stato il consigliere Sergio Di Masi che ha lavorato in stretta collaborazione con l’assessore al commercio, Giovanna Di Matteo.

Si tratta di un traguardo davvero ambizioso mirato ad estendersi, col tempo, anche al centro storico del comune dove si potrebbero creare spazi per la promozione e la vendita dei prodotti locali. “Ad Altavilla Silentina ogni domenica sarà una festa” hanno auspicato gli amministratori.