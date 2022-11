Commercio in crisi: mercato settimanale anche in orario pomeridiano nel Comune di Vallo della Lucania

Commercio in crisi e necessità di garantire un sostegno e un incentivo alle attività produttive in un periodo di crisi come quello attuale. Da questa premessa nasce l’iniziativa dell’amministrazione comunale di Vallo della Lucania che anche quest’anno ha deciso di estendere il mercato settimanale nelle domeniche di dicembre che precedono il Natale anche in orario pomeridiano, fino alle ore 19.

Mercato settimanale a Vallo della Lucania: l’iniziativa

Il provvedimento che, fanno sapere da palazzo di città, «raccoglie il gradimento degli operatori economici e dei consumatori», è previsto per il 4, l’11 e il 18 dicembre. In mercato potrà protrarsi fino alle 19.

Il mercato settimanale a Vallo della Lucania si svolge tradizionalmente ogni domenica in tre forme merceologiche. Agro alimentare nella struttura coperta di Via Angelo Rubino, alimentare sul piazzale di Largo Calcinali e non alimentare sui piazzali di largo Calcinali e via Madonna del Rosario.

Il commento

In questo momento di difficoltà, fanno sapere dall’amministrazione comunale, è necessario «porre in essere ogni strategia di sostegno e di incentivo alle attività produttive del settore, anche in ragione della secolare tradizione e vocazione commerciale del comune di Vallo della Lucania». Così, come già lo scorso anno, il mercato si svolgerà settimanalmente.