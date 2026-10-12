Vallo della Lucania, cinema all’auditorium De Bernardis fino a luglio

Il Comune di Vallo della Lucania ha approvato la concessione del teatro auditorium “Leo De Bernardis” alla società Di Fiore’s Cinema & Events S.r.l. per la programmazione di film in prima visione. L’accordo copre dieci mesi consecutivi, da ottobre 2026 a luglio 2027, e prolunga l’esperienza avviata a inizio anno. La delibera porta la firma dell’amministrazione guidata dal sindaco Antonio Sansone.

Un presidio culturale aperto al territorio

La scelta risponde all’esigenza di dare continuità all’offerta culturale e di valorizzare una struttura pubblica strategica di via Angelo Rubino. L’auditorium è ancora privo di una gestione strutturata e di personale comunale dedicato ai servizi di sala e custodia.

Nei mesi scorsi l’operatore privato ha garantito una programmazione di titoli nazionali e internazionali. Per la prima volta nella storia recente dell’auditorium la sala è rimasta aperta senza interruzioni anche d’estate, con una rilevante affluenza di residenti e turisti.

Il programma di Natale per famiglie e giovani

Tra le novità dell’accordo c’è una programmazione intensiva durante le festività natalizie, dal 25 dicembre al 6 gennaio. Il calendario sarà costruito appositamente per famiglie e giovani.

Giorni di proiezione e canone: cosa prevede il disciplinare

Il disciplinare approvato dal Comune stabilisce le regole operative e i vincoli tariffari per l’uso della sala.

Giorni di apertura: le proiezioni a pagamento si terranno dal venerdì al martedì di ogni settimana.

le proiezioni a pagamento si terranno dal venerdì al martedì di ogni settimana. Orari di disponibilità: la società avrà i locali dalle 12 del venerdì e dovrà riconsegnarli entro le 10 del mercoledì successivo.

la società avrà i locali dalle 12 del venerdì e dovrà riconsegnarli entro le 10 del mercoledì successivo. Corrispettivo: per l’occupazione esclusiva della struttura il concessionario verserà al Comune 10.000 euro forfettari, in dieci rate mensili anticipate da 1.000 euro, con scadenza il giorno 10 di ogni mese.

Biglietti ridotti per under 18 e over 65

A fronte del canone, il gestore dovrà applicare uno sconto di 1 euro sul biglietto per i minori di 18 anni e per i cittadini con più di 65 anni.

Il Comune potrà inoltre chiedere la sala per le proprie manifestazioni istituzionali, con un preavviso di almeno 10 giorni.

Sicurezza, utenze e spese a carico del gestore

La concessione si basa sul principio della totale invarianza economica per le casse comunali. La società sarà custode dell’immobile e organizzatore della sicurezza, e si farà carico di:

servizio d’ordine e biglietteria;

pulizia ordinaria e straordinaria;

presidio di vigilanza antincendio;

imposte e diritti Siae;

polizza assicurativa di responsabilità civile con massimale di 1 milione di euro.

Il concessionario dovrà infine rimborsare periodicamente al Comune i costi di energia elettrica e acqua, calcolati in proporzione ai giorni di effettivo utilizzo.