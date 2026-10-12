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Giusy Sansone trionfa ai Natural Games 2026: tre ori in Spagna per l’atleta di Vallo della Lucania

L'atleta cilentana Giusy Sansone conquista tre medaglie d'oro ai Natural Games 2026 in Spagna. Una vittoria straordinaria tra rinascita e determinazione.

Di:
Carmine Infante
Giusy Sansone trionfa ai Natural Games 2026: tre ori in Spagna per l’atleta di Vallo della Lucania

Il panorama del body building e del fitness naturale celebra un nuovo straordinario successo italiano in ambito internazionale. Giusy Sansone, atleta originaria di Vallo della Lucania, ha conquistato il titolo di Campionessa di Spagna ai prestigiosi Natural Games 2026. Un risultato eccezionale che ne conferma il talento e la dedizione all’interno della disciplina, segnando un momento importante per lo sport cilentano.

Tre medaglie d’oro sul podio spagnolo

La prestazione dell’atleta cilentana sul palco spagnolo si è tradotta in un vero e proprio dominio nelle diverse categorie di gara. Giusy Sansone è riuscita a salire sul gradino più alto del podio per ben tre volte, portando a casa tre ori fondamentali:

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  • Figure Master, categoria che premia la simmetria, la definizione muscolare e la presenza scenica;
  • Sport Model Master, dove vengono valutate eleganza, tonicità e portamento;
  • Sport Model Open, competizione aperta senza limiti d’età che ha visto la concorrenza delle migliori atlete in gara.

Un successo simbolo di riscatto e determinazione

Oltre al valore puramente sportivo, il trionfo ai Natural Games 2026 rappresenta per Giusy Sansone il culmine di un percorso personale caratterizzato da impegno, sacrifici e grande forza di volontà. Questo successo si trasforma in un segnale di rinascita e rivincita, dimostrando come la costanza nella preparazione fisica e mentale consenta di raggiungere traguardi di rilievo internazionale e di tornare da assoluta protagonista nelle competizioni di alto livello.

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