Unione dei Comuni Alto Calore. C’è l’atto di indirizzo per un concorso pubblico

L’Unione dei Comuni Alto Calore che comprende ben undici comuni ossia Campora, Castel San Lorenzo, Felitto che ne è l’ente capofila, Gioi, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Piaggine, Sacco, Stio e Valle dell’Angelo, ha pubblicato l’indirizzo di attuazione per l’organizzazione e l’espletamento di un concorso pubblico per l’assunzione di diverse unità lavorative a tempo indeterminato. Si tratta di una soluzione utile a consorziare i servizi, facendo rete in maniera sempre più solida e produttiva, e ad avere una graduatoria da cui i vari comuni, come stanno già facendo per le unità di Polizia Municipale, potranno accingere per assumere, a tempo indeterminato, il personale utile.

L’iter

L’Unione dei Comuni Alto Calore, presieduta dal sindaco di Felitto, Carmine Casella, si impegnerà, dunque, ad assumere circa dieci unità di personale in base alle richieste dei comuni che fanno parte dell’organismo. Ad espletare l’intero iter concorsuale che permetterà di ottenere le graduatorie finali da cui accingere sarà la stessa Unione dei Comuni Alto Calore.

Un progetto in sinergia

Le convenzioni attinenti ai servizi e alle funzioni comunali dell’Unione dei Comuni Alto Calore sono quelle di Pianificazione e Protezione Civile, Polizia Municipale e Polizia Amministrativa Locale, Edilizia Scolastica per la parte non attribuita alla competenza della province, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, Gestione Finanziaria e Contabile, Sviluppo Economico, Traporto Scolastico e ICT.